Сотруднику-вреднику можно поручить дополнительную вредную работу

Одна вредная работа не помеха для другой, даже если она тоже вредная.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 18.05.2022 № ПГ/11182-6-1.

Речь идет о совмещении профессий (должностей).

В ТК есть запрет на совместительство, когда обе работы – вредные. На совмещение запрета нет.

Таким образом, работнику, занятому на работах с вредными и опасными условиями труда, с его письменного согласия может быть поручено выполнение в течение его рабочего дня наряду с основной работой выполнение дополнительной работы, условия труда по которой также являются вредными или опасными.

То есть можно совмещать две вредных работы в одно рабочее время.

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