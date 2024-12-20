❌ ИП без сотрудников не может применять льготу по НДС в общепите

Одно из условий освобождения от НДС в общепите – средняя зарплата за прошлый год не менее средней в регионе по отрасли. У ИП без работников это условие не выполняется в принципе.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 30.09.2024 № 03-07-07/94438.

Таким образом, если у ИП в 2023 году не было работников, которым начислялась зарплата, то в 2024 году он не может применять льготу по НДС в общепите.

Аналогичный вывод можно сделать и по 2025 году. Если у ИП без работников на УСН в 2024 году доход будет более 60 млн рублей, то в 2025 году у него будет НДС. Но НДС-льготы по общепиту у него не будет, потому что не было зарплаты в 2024 году.

Напомним, условия применения в 2025 году освобождения от НДС в общепите такие:

доход за 2024 год — не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­в 2024 году — не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за 2024 год — не ниже средней по отрасли в регионе.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

Ранее Минфин в письмах от 06.08.2024 № 03-07-07/73143, от 29.08.2024 № 03-07-07/81842, от 05.09.2024 № 03-07-11/84117, от 03.10.2024 № 03-07-11/95848 пояснял, что ИП на УСН в 2025 году не будет платить НДС за услуги общепита, если в 2024 году у его сотрудников хорошая зарплата.

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