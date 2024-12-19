С 1 марта 2025 станут по-новому рекламировать потребкредиты

Новый закон устанавливает дополнительные требования к рекламе услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа).
В частности, такая реклама должна содержать предупреждения о необходимости изучить все условия кредита с указанием на раздел официального сайта банка-кредитора.
При этом потребителю услуг должна быть обеспечена возможность ознакомления с подробными условиями, влияющими на полную стоимость кредита.
Также в рекламе потребкредитов станет обязательной фраза — «Оценивайте свои возможности и риски».
Новые требования заработают с 1 марта 2025 года.
Начать дискуссию