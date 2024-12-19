Реклама

С 1 марта 2025 станут по-новому рекламировать потребкредиты

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон с изменениями в ФЗ «О рекламе», который уточняет правила рекламы финансовых услуг.

Новый закон устанавливает дополнительные требования к рекламе услуг, связанных с предоставлением потребительского кредита (займа).

В частности, такая реклама должна содержать предупреждения о необходимости изучить все условия кредита с указанием на раздел официального сайта банка-кредитора.

При этом потребителю услуг должна быть обеспечена возможность ознакомления с подробными условиями, влияющими на полную стоимость кредита.

Также в рекламе потребкредитов станет обязательной фраза — «Оценивайте свои возможности и риски».

Новые требования заработают с 1 марта 2025 года.

Владислав Савушкин
Управленческий учет

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