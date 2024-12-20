За рекламу онлайн-казино могут ввести уголовную ответственность

Проект предлагает ввести в УК новую статью 171.2.1 «Незаконная реклама азартных игр». Это устранит пробел в законодательстве и создаст реальный сдерживающий фактор от подобной деструктивной рекламы, считают авторы инициативы.

Принятие законопроекта позволит снизить рост числа страдающих лудоманией в России, а также защитить подрастающее поколение от негативного воздействия.

Депутаты предварительно получили ответ от МВД, что административное регулирование распространения рекламы онлайн-казино в информационно-телекоммуникационных сетях неэффективно. К административной ответственности привлекают очень мало. Также законодательством пока выделяет рекламу азартных игр в отдельный состав преступления или правонарушения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2018 году включила лудоманию в список заболеваний. В 2024 году отмечен рост числа лудоманов за 10 лет на 500%. Значительную роль в этом сыграла повсеместная реклама запрещенных игорных заведений в интернете.

По новой статье УК предусмотрен штраф от 100 до 300 000 рублей или в размере зарплаты, иного дохода за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового.

Наказывать планируют как за незаконное рекламирование, так и просто распространение информации о запрещенных игорных заведениях, организаторах азартных игр, деятельность которых запрещена.