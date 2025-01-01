Набиуллина: когда ждать новое решение по ключевой ставке

В феврале 2025 года Центробанк решит, сохранить ли ставку на уровне 21% или продолжить ее повышать.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что регулятору понадобится время, чтобы оценить эффекты жесткой денежно-кредитной политики.

Сейчас уровень ключевой ставки достаточно высокий. В феврале 2025 года Центробанк либо сохранит ее на уровне 21% годовых, либо перейдет к повышению, если перегрев спроса не будет снижаться.

«Мы исходим из необходимости обеспечения ценовой стабильности в разумно короткие сроки и будем предпринимать все необходимые для достижения этой цели действия», — сказала Набиуллина.

20 декабря на заседании ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку 21%, но помимо этого были предложения ее поднять до 22% или до 23%. Несмотря на то, что Банк России взял паузу в повышении ставки, для возвращения инфляции к целевому значению в 4% будет нужен долгий период жесткой ДКП.

В 2025 году Эльвира Набиуллина ожидает низких темпов кредитования и большей консервативности банков при оценке заемщиков.