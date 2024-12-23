Какие документы сотрудник должен предоставить для вычета по НДФЛ за нормы ГТО

Условие получения вычета: прохождение диспансеризации в том году, когда сотрудника наградили знаком отличия ГТО или когда он этот знак отличия подтвердил.
Подтвердить право на вычет сотрудник может такими документами:
копией удостоверения о награждении знаком отличия;
копией решения (выпиской из него) о награждении знаком отличия;
сведениями из электронной базы, относящейся к реализации комплекса ГТО;
справкой медицинского учреждения о прохождении диспансеризации.
Если сотрудник подтвердил полученный знак отличия, то ему нужно представить сведения из электронной базы данных о результатах выполнения нормативов испытаний (тестов).
Такое разъяснение ФНС дает в сервисе ответов на частые вопросы налогоплательщиков.
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