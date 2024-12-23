❗ ФНС: из-за пересчета матвыгоды надо пересдать 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие 2024

В августе приняты поправки в НК по материальной выгоде, которые заработали задним числом – с января 2024 года. Поэтому бухгалтеры были вынуждены задним числом пересчитывать НДФЛ и возвращать сотрудникам излишне удержанный налог.

Но недостаточно просто отразить этот возврат в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев

Нужно еще сдать уточненный 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие 2024 года, утверждает ФНС в письме от 29.11.2024 № ЗГ-2-11/18158.

Обязанность сдавать уточненку есть при обнаружении налоговым агентом в сданном им расчете факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога.

Напомним, что в данном случае пересчет происходит не из-за ошибки агента, а из-за поправок в НК, заработавших задним числом.

Теперь для расчета матвыгоды берется ставка ЦБ не на дату расчета матвыгоды (последний день месяца), а на дату выдачи займа, если на дату выдачи займа ставка была меньше.

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