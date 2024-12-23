Предприниматели привыкли к льготным займам

Аналитики пришли к выводу, что перегрев в экономике связан с льготными кредитами, который получает бизнес.

Свыше 70% компаний назвали недостаточным нынешний уровень господдержки бизнеса. Две трети участников опроса уже получали льготное финансирование, а 77% собираются подать заявку в течение года.

Особым спросом у предпринимателей пользуются льготные займы Фонда развития промышленности (51%), территориальные преференциальные режимы (40%) и Фабрика проектного финансирования (31%). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Технологий доверия» («ТеДо»).

Аналитики «ТеДо» считают, что избыточное финансирование из бюджета привело к перегреву экономики, к разрыву спроса и предложения. Общая рекомендация — сократить софинасирование от государства, но при этом увеличить субсидии в приоритетных отраслях. Это можно сделать с помощью инструментов, которые стимулируют инвестиции, но не увеличивают денежную массу. Например, через госгарантии, налоговые и другие льготы. Специалисты заметили, что такой подход применяют в Турции и в Аргентине, где также есть перегрев рынка.