Чистая прибыль ломбардов выросла на 97%

Заемщики переходят в ломбарды из-за того, что в другие финансовые организации урезают их кредитные лимиты.

В третьем квартале 2024 года чистая прибыль ломбардов в годовом сравнении выросла на 97% до 6,2 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше результатов всего 2023 года. Тогда ломбардный рынок получил 5,1 млрд рублей.

Рентабельности отрасли выросла с 24% до 28%. Это связно с увеличением цен на золото, на которого приходится около 80% залогов. Сейчас тройская унция золота стоит более 2,6 тыс. долларов. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Центробанка, заемщики стали реже выкупать залоги, от продажи невостребованных вещей ломбарды получили 30 млрд рублей. По итогам года портфель ломбардов может вырасти до 75 млрд рублей, а чистая прибыль — до 10 млрд. Драйвером роста станет переток клиентов из микрофинансовых организаций (МФО), который уже сейчас составляет 10-15%.