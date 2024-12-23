Число электронных транспортных документов выросло на 24,5%

Все больше водителей, транспортных компаний, получателей и отправителей грузов используют электронный документооборот в логистической сфере. Чаще всего они оформляют электронные транспортные накладные и путевые листы.

За последние два года в среднем на 24,5% увеличилось количество электронных документов в сферах транспорта и логистики. Об этом сказано в исследовании СберКорус. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Наибольшая активность по выпуску электронных перевозочных документов (ЭПД) была в первом квартале 2024 года. Водители, транспортные компании, отправители и получатели грузов передали в 1,5 раза больше цифровых документов, чем в том же периоде 2022 года. Использование ЭПД достигло пиковых значений в мае 2024 года, доля таких документов составила 10,8% относительно всего года.

Самым популярным цифровым документом в сфере перевозок стала электронная транспортная накладная, на которую пришлось 69,4% всех документов. На втором месте — электронные путевые листы (ЭПЛ) с долей 9,5% от всего трафика. Третье место делят между собой поручения экспедитора и экспедиторская расписка ‒ по 6,8% каждая.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29%.