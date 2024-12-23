Банк Intesa из Италии будет принимать евро из России только от своей «дочки»

В Intesa Sanpaolo изменятся условия корреспондентского обслуживания, у предпринимателей возникнут трудности с расчетами в евро.

С 15 января 2025 года итальянский банк Intesa Sanpaolo прекратит прием платежей в евро из российских банков. Исключение сделают только для своей дочерней компании в РФ — «Интезы».

Иностранный банк изменит условия корреспондентского обслуживания. Платежи в евро будут доступны только для коммерческих целей по счетам в Intesa Sanpaolo в его «дочках», а также в банках на территории Италии. Об этом пишут «Ведомости».

Корреспондентские счета в банке «Интеза» открыты у 15 российских банков. Их клиенты могут столкнуться с трудностями по расчетам в евро, поэтому придется искать альтернативные способы транзакций.

С 16 декабря 2024 года «Интеза» увеличила комиссию для компаний и ИП, которым нужен валютный контроль операций по контрактам, связанным с куплей-продажей товаров. В октябре до 50 тыс. рублей выросла плата за открытие корпоративного счета в евро.