Путин: бизнес нужно лучше информировать о льготных кредитах

В 2025 году власти проведут донастройку льготных кредитов для бизнеса, чтобы поддержка распределялась справедливо.

Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что нужно донастроить льготные кредитные программы в сфере бизнеса. Власти продолжат следить за эффективностью этого инструмента в условиях высокой ключевой ставки.

«Нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом», — сказал Путин.

Предприниматели должны владеть подробной информацией о всех мерах поддержки, а банки не допускать ситуаций, когда бизнес не может взять кредит из-за исчерпанных лимитов. Также Владимир Путин предложил давать льготные кредиты крупным компаниям, которые выходят на биржу.

Новые национальные проекты по поддержке бизнеса стартуют без задержек с 1 января 2025 года.

Ранее мы писали, что предприниматели привыкли к льготным займам.