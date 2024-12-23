Мигрантам запретят жить в хостелах больше месяца

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому срок временного проживания трудовых мигрантов в хостелах будет ограничен до 1 месяца за календарный год.
Хостелы относятся к одному из видов гостиниц, необходимых для размещения приезжающих туристов. Причем последние не должны работать в стране временного пребывания. Сейчас иностранцы с патентом на работу имеют право до года проживать в гостинице или в хостеле, а также стоять там на учете. Но этот срок собираются пересмотреть.
«Реализация законопроекта позволит значительно снизить возникшую напряженность среди населения, обеспечит целевое значение гостиничных организаций, обяжет работодателей, нанимающих на работу иностранных граждан, принимать все необходимые меры для предоставления таким гражданам мест для временного проживания на период осуществления ими трудовой деятельности», — сказано в пояснительной записке.
За нарушение срока пребывания мигрантов в хостелах их работодателей привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.9 КоАП.
В случае принятия закон начнет действовать через месяц после официальной публикации.
Комментарии1
"За нарушение срока пребывания мигрантов в хостелах их работодателей привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.9 КоАП."
Так и хочется сказать "Опять Гуськов?". А почему на работодателей? Это не всегда принимающая сторона, часто даже совсем не принимающая. Мы еще должны следить не только за сроком, но и за местом проживания? Почему бы хостелам не ограничить срок проживания человека? И какая напряженность среди населения? Эти граждане будут жить в квартирах по 10 человек? Им и так не особо сдают, а тут? Какая, блин, разница, где человек живет? Если бы хостел страдал от того, что там люди постоянно сидят, то он бы просто их не держал. Это же бизнес. Тут об иностранцах вдруг позаботились? Я, гр РФ, могу временно жить в хостеле, по семейным обстоятельствам. Меня никто не сдернет, если не захочу. Наоборот, если есть регистрация, то значит там его можно найти. Что за идиотизм, других проблем нет? У себя бы в одном месте сняли бы напряженность, а то на мозги у них давят, население они, блин, расслабляют.