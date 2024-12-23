Мигрантам запретят жить в хостелах больше месяца

Сейчас трудовые мигранты могут жить в хостеле год, но этот срок хотят пересмотреть и сократить.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому срок временного проживания трудовых мигрантов в хостелах будет ограничен до 1 месяца за календарный год.

Хостелы относятся к одному из видов гостиниц, необходимых для размещения приезжающих туристов. Причем последние не должны работать в стране временного пребывания. Сейчас иностранцы с патентом на работу имеют право до года проживать в гостинице или в хостеле, а также стоять там на учете. Но этот срок собираются пересмотреть.

«Реализация законопроекта позволит значительно снизить возникшую напряженность среди населения, обеспечит целевое значение гостиничных организаций, обяжет работодателей, нанимающих на работу иностранных граждан, принимать все необходимые меры для предоставления таким гражданам мест для временного проживания на период осуществления ими трудовой деятельности», — сказано в пояснительной записке.

За нарушение срока пребывания мигрантов в хостелах их работодателей привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.9 КоАП.

В случае принятия закон начнет действовать через месяц после официальной публикации.