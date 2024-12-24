Банки сократили размеры кредитования

Чтобы избежать рисков просрочки, банки перестали выдавать необеспеченные кредиты на крупные суммы. В ноябре размер одобренной заявки сократился до 140 тысяч рублей.

В ноябре 2024 средний срок кредита наличными снизился до 24 месяцев. Это минимальное значение с начала 2019 года. Однако средние ставки достигли максимума за пять лет — 30,4% годовых, как и полная стоимость кредита — 31,7%.

В первой половине декабря срок кредитов снизился до 21 месяца, а ставки выросли еще на 0,6 процентных пунктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и БКИ.

Кредитные организации стали резко снизать размер одобренных сумм. Если во втором квартале 2024 года этот показатель превышал 200 тыс. рублей, то в октябре он сократился до 172 тыс., а в ноябре — до 140 тыс. Таким образом банки хотят минимизировать риски, ведь чем выше срок кредита, тем больше вероятность просрочки.

Из-за требований к необеспеченным кредитам со стороны Центробанка стало меньше россиян, которые могут оформить займы. В ноябре 2024 года банки выдали 1,38 млн кредитов наличными, меньше договоров заключали только весной 2022 года. Клиенты также не спешат занимать деньги при высоких ставках. На портале «Банки.ру» число заявок в ноябре сократилось на 17% по сравнению с октябрем, а за декабрь спрос упал еще на 43%.