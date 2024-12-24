Минфин: ККТ нужно применять при предоставлении займа для оплаты товаров

Если покупатель оплатил покупку не в момент передачи товара, а позднее, то это будет считаться займом. В таких расчетах компании или ИП нужно применять ККТ.

Контрольно-кассовую технику (ККТ) нужно применять, когда организация или ИП проводит расчеты. В расчеты входят: получение и выплата денежных средств наличными или по безналу при оплате товаров, работ и услуг, а также предоставление и погашение займов для оплаты.

Предоставление займа будет выглядеть как изменение срока оплаты, когда клиенты заплатил продавцу не в момент передачи товара, а позднее. Либо такой заем может рассматриваться как изменение порядка оплаты, например, по частям, а не полной суммой.

«В этой связи положения Федерального закона № 54-ФЗ возлагают на организацию обязанность применять контрольно-кассовую технику при передаче покупателю (клиенту) предмета расчета без его оплаты в момент его передачи, а также при приеме (получении) от покупателя (клиента) денежных средств для оплаты полученного ранее предмета расчета», — сказано в письме Минфина от 26.08.2024 г. № 30-01-15/80347.

Погашением займа будут считать исполнение покупателем всех обязательств по ранее полученным товарам, работам и услугам.