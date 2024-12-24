30% россиян согласны работать на новогодних каникулах

Категорически отказываются работать в праздники 15% сотрудников, а еще 6% взяли отпуск сразу после Нового года, чтобы продлить отдых.

По просьбе руководства в новогодние праздники готовы выйти на работу 30% россиян. Еще 45% согласны это сделать, то только в случае крайней необходимости.

Совсем не согласны работать в праздничные дни 15% сотрудников, а 10% не смогут выполнять свои задачи, поскольку запланировали поездку на отдых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Работа России».

Сразу после Нового года выйдут в отпуск 6% участников опроса, тогда как 32% принципиально не берут отпуск после каникул, поскольку это невыгодно. 52% планируют отдыхать в другие месяцы.