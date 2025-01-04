ФНС призывает свериться по налогам на имущество за 2024 год

Организации могут сверить с налоговыми органами сведения о налогооблагаемых транспортных средствах и недвижимости за 2024 год.

В 1 квартале 2025 года налоговые органы по субъектам РФ проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество организаций (для объектов, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости) за 2024 год.

По итогам юрлицам направляют сообщения об исчисленных налогах. Затем эти суммы будут отражены в совокупной обязанности на едином налоговом счете плательщика.

ФНС обратила внимание, что до этого времени организации могут обратиться в ИФНС по месту своего учета, чтобы сверить сведения за 2024 год о принадлежащих им налогооблагаемых объектах. В том числе — о характеристиках собственности, периоде владения, налоговой базе, льготах.

При этом можно заявить налоговые льготы, обратиться за прекращением налогообложения в связи с гибелью или уничтожением объекта, принудительным изъятием транспортного средства или его розыском.

Юрлицо может бесплатно получить электронную выписку из Единого госреестра налогоплательщиков (ЕГРН) об объектах налогообложения, которые принадлежали ему в 2024 году.

Если плательщик считает, что сведения ЕГРН в части их характеристик объектов нужно актуализировать, ИФНС на основе обращения направит межведомственный запрос в соответствующий регистрирующий орган. О результатах сверки и наличии оснований для изменения записей ЕГРН организация будет проинформирована.

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