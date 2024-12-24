Центры занятости заведут работодателям учетные дела

Информация о работодателях, которые обращаются в центры занятости за господдержкой, будет храниться в электронном виде в течение пяти лет.

С 1 января 2025 года центры занятости будут по-новому формировать, вести и хранить электронные дела работодателей на портале «Работа России». Об этом сказано в приказе Минтруда от 28.11.2024 № 639н.

При первом обращении за господдержкой для компании заведут учетное дело. В нем отразят следующие сведения об организации или ИП:

о получении господдержки;

профиле работодателя;

его рейтинге;

вакансиях;

выполнении квоты для инвалидов.

Информацию о работодателе будут пополнять при сдаче отчетов для центра занятости. Данные в учетном деле хранятся пять лет.