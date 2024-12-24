Центры занятости заведут работодателям учетные дела

С 1 января 2025 года центры занятости будут по-новому формировать, вести и хранить электронные дела работодателей на портале «Работа России». Об этом сказано в приказе Минтруда от 28.11.2024 № 639н.
При первом обращении за господдержкой для компании заведут учетное дело. В нем отразят следующие сведения об организации или ИП:
о получении господдержки;
профиле работодателя;
его рейтинге;
вакансиях;
выполнении квоты для инвалидов.
Информацию о работодателе будут пополнять при сдаче отчетов для центра занятости. Данные в учетном деле хранятся пять лет.
Комментарии2
Спасибо, что не уголовные...
Уголовные будут позже, если посмеют не принять на работу посланного из ЦЗН.