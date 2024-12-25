Безнадежную задолженность можно включить во внереализационные расходы

Долги контрагентов, по которым истек установленный срок исковой давности или в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, признаются безнадежными.

Эти два основания для признания долгов безнадежными перечислены в п. 2 ст. 266 НК.

Если списанная дебиторская задолженность соответствует этим основаниям, то можно признать ее безнадежной и учесть ее в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-03-06/1/117682.

Ранее Минфин в письме от 24.01.2024 № 03-03-06/1/5276 пояснял, что если подходящих оснований – сразу два, то надо ориентироваться на то, которое наступило раньше.

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