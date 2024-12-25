Минфин: какие товары нельзя продавать при ПСН

Патентную систему налогообложения (ПСН) можно применять при розничной торговле. Торговать можно через объекты стационарной торговой сети, как имеющие торговые залы, так и не имеющие их, а также через объекты нестационарной торговой сети. Но продажа некоторых маркированных товаров не считается розницей для целей ПСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-11-11/77029.

Не подпадает под ПСН продажа маркированных:

лекарственных препаратов;

обуви;

одежды;

принадлежностей к одежде;

изделий из натурального меха.

Прочие товары, подлежащие обязательной маркировке, можно продавать в рамках ПСН.

Недавно Минфин сообщал, что с 1 сентября 2024 года продавцы маркированных ветпрепаратов не могут использовать ПСН.

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