Минфин: какие товары нельзя продавать при ПСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-11-11/77029.
Не подпадает под ПСН продажа маркированных:
лекарственных препаратов;
обуви;
одежды;
принадлежностей к одежде;
изделий из натурального меха.
Прочие товары, подлежащие обязательной маркировке, можно продавать в рамках ПСН.
Недавно Минфин сообщал, что с 1 сентября 2024 года продавцы маркированных ветпрепаратов не могут использовать ПСН.
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