💪 С 01.01.2025 вводится новый налоговый вычет по НДФЛ

В 2025 году сотрудникам надо будет предоставлять вычет по НДФЛ за сдачу норм ГТО.

С 1 января 2025 года у налогоплательщиков появится право на получение стандартного налогового вычета в размере 18 000 рублей в год.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108559.

Получить такой вычет могут лица:

выполнившие нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующие их возрастной группе, и награжденные знаком отличия;

подтвердившие полученный знак отличия по ГТО.

Есть еще условие – прохождение налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году. То есть когда сотрудника наградили знаком отличия ГТО или когда он этот знак отличия подтвердил.

Для вычета нужно заявление от сотрудника.

Если все условия соблюдаются, то при выплате зарплаты работодатель предоставить этот стандартный вычет.

Подтвердить право на вычет сотрудник может такими документами:

копией удостоверения о награждении знаком отличия;

копией решения (выпиской из него) о награждении знаком отличия;

сведениями из электронной базы, относящейся к реализации комплекса ГТО;

справкой медицинского учреждения о прохождении диспансеризации.

Если сотрудник подтвердил полученный знак отличия, то ему нужно представить сведения из электронной базы данных о результатах выполнения нормативов испытаний (тестов).

Такое разъяснение ФНС дает в сервисе ответов на частые вопросы налогоплательщиков.