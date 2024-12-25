В 2025 году вырастет стоимость патента для трудовых мигрантов

В Москве и Московской области патент на работу станет дороже на 18,7%. Иностранцам придется заплатить 8,9 тысяч рублей.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил увеличить для мигрантов стоимость патента на работу.

С такой идеей депутат обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. По мнению Нилова, работодатели должны отдавать приоритет российским специалистам, а численность мигрантов нужно контролировать.

«Сами иностранные граждане с пониманием относятся к такому повышению. Они получают достойные зарплаты, работая в строительстве, ЖКХ, сфере обслуживания столичного региона», — сказал Ярослав Нилов.

На предложение депутата уже отреагировали. С 2025 года патент для мигрантов в Москве и Московской области подорожает на 18,7% — до 8,9 тыс. рублей. Кроме того, местные власти в Татарстане увеличили стоимость разрешения на работу иностранцев на 539 рублей, она составит 6,8 тыс.