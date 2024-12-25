В декларации по туристическому налогу будет четыре страницы

Компании и предприниматели должны применять утвержденный формат декларации, когда будут представлять отчетность по туристическому налогу за первый квартал 2025 года.

ФНС опубликовала приказ от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@, в котором представлена форма и электронный формат декларации по туристическому налогу.

Если региональные власти приняли решение ввести туристический налог с 2025 года, то гостиницы, отели и другие средства размещения будут обязаны уплачивать новый налог и каждый квартал представлять по нему декларацию.

Документ состоит из четырех страниц. В него входит титульный лист и два раздела:

«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

«Сведения об объектах налогообложения и расчет суммы налога».

Форма и формат декларации начнут действовать с 24 февраля 2025 года. Предприниматели должны их применять, когда будут сдавать отчетность за первый квартал 2025 года.

Перед тем как подавать декларацию, нужно определиться с выбором налогового органа. Для этого нужно подать уведомление о выборе инспекции за 30 дней до момента сдачи декларации по турналогу.