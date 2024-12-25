Публикуйте вакансии на «Клерке»! Теперь это бесплатно

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С сервисом Клерк.Работа сотрудничают уже больше 3,5 тыс. компаний. На сайте представлено свыше 1,3 тыс. резюме бухгалтеров, кадровиков и финансистов. Средний охват одной вакансии составляет 2 тыс. просмотров.
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