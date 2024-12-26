Власти ужесточат контроль за банковскими счетами мигрантов

Центробанк и Росфинмониторинг создадут для кредитных организаций дополнительные инструменты идентификации нерезидентов при приеме на обслуживание. Это нужно, чтобы снизить число дропперских карт, которые мошенники в большинстве случаев оформляют на иностранцев.

Сейчас банки могут проверять по базе МВД только российские паспорта, а для документов мигранта такой возможности нет. Об этом пишет РБК.

«Нет единых баз сверки документов, и нет четкого понимания о законности нахождения нерезидента на территории России», — сказал собеседник издания из банковский сферы.

У решения этой проблемы есть два решения. Первое — ввести единое удостоверение иностранца на территории РФ, но это займет много времени и ресурсов. Второе — предоставить банкам доступ к информации органов миграционного учета.

Сейчас банки могут открывать счета нерезидентам при личной явке клиента. Организация вправе запросить паспорт или въездную визу, миграционную карту и другие документы, переведенные на русский язык и заверенные нотариусом или в посольстве. При этом дополнительные сведения о клиенте сотрудники банков вносят со слов иностранца. Например, информацию о месте жительства.