Путин ввел в новых регионах два запрета для бизнеса, который под влиянием недружественных стран

24 декабря вступил в силу указ Президента от 24.12.2024 № 1103 об особенностях госрегистрации юридических лиц, имеющих место нахождения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и прав таких юрлиц на недвижимое имущество.

Согласно документу, в связи с внешними санкциями Владимир Путин запретил до 1 января 2026 года госрегистрацию в новых регионах местных компаний, если их учредители (участники) или лица, имеющие право без доверенности действовать от их имени:

иностранные лица, связанные с недружественными странами;

лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (кроме РФ) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Также запрещена госрегистрация прав таких юрлиц на недвижимое имущество без специального разрешения. Его выдает коллегиальный орган, образованный главой нового региона РФ.

О таких фактах власти узнают от ФНС и Росреестра при подаче туда документов.

В выдаче разрешения откажут, если есть угроза обороне страны и безопасности государства. В случае отказа таких юрлиц не исключат из ЕГРЮЛ при условии приведения ими своих учредительных документов в соответствие с законодательством России.

При этом возможны исключения из этого общего порядка. Их может делать специально образованный рабочий орган при кабмине РФ.