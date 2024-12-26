Как правильно признавать расходы: расскажем на бесплатном вебинаре!

Эксперт разберет ситуации из практики и типичные ошибки бухгалтеров, из-за которых у налоговиков возникают претензии к учету расходов.

Бухгалтеру важно уметь обосновать расходы бизнеса на ОСНО и УСН, а также знать, как можно возместить НДС, если у компании нет доходов. Узнайте больше о расходах в налоговом учете на бесплатном вебинаре «Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС». Он состоится 20 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Как доказать, что затраты направлены на получение доходов, если доходов еще нет.

Как документально подтверждать разные виды расходов. Предоставим готовые чек-листы.

Как обосновать расходы. Приведем ситуации из практики.

Опасные ситуации с признанием расходов: как избежать претензий.

Как поставить к возмещению НДС, если нет доходов.

Типичные ошибки при учете расходов на ОСНО и УСН: подборка из наших отчетов по инициативным налоговым аудитам.

Спикер — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Ждем вас на вебинаре 20 января в 11:00 мск!