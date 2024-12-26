Будет два вида «периода охлаждения» при выдаче кредита

23 декабря в Госдуму внесен разработанный депутатами и сенаторами законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредита.

Согласно документу, «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут проводиться финансовые операции, составит:

4 часа — для сумм от 50 000 до 200 000 рублей ;

48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

«Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию», — уточнил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он добавил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

По решению ЦБ, указанные требования по «периоду охлаждения» могут быть изменены или не применяться для добросовестных банков и МФО, которые эффективно реализовывают антифрод-мероприятия.