Сервис ФНС сообщит об отмене машиночитаемой доверенности

Узнать об отмене машиночитаемых доверенностей (МЧД) теперь можно на Цифровой платформе распределенного реестра (ЦПРР), где ФНС обменивается сведениями с Федеральной нотариальной палатой (ФНП).
Информация о состоянии МЧД обновится автоматически после регистрации в реестре нотариальных действий. Пользователи могут узнать об отмене доверенности через сервис проверки на портале ФНП.
«Теперь данные о нотариальной отмене МЧД автоматически транслируются в ЦПРР ФНС и также отображаются там при проверке статуса доверенности. То есть у пользователей появились дополнительные возможности проверить действительность МЧД и не допустить совершения действий по отмененным доверенностям», — сказано на сайте ФНС.
Предприниматели начали переходить на МЧД осенью 2023 года, за год работы нотариусы удостоверили свыше 13,2 тыс. цифровых документов. С 1 сентября 2024 года применение МЧД стало обязательным.
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