Сервис ФНС сообщит об отмене машиночитаемой доверенности

Пользователи смогут дополнительно проверить статус МЧД, чтобы не совершать действий по отмененным документам.

Узнать об отмене машиночитаемых доверенностей (МЧД) теперь можно на Цифровой платформе распределенного реестра (ЦПРР), где ФНС обменивается сведениями с Федеральной нотариальной палатой (ФНП).

Информация о состоянии МЧД обновится автоматически после регистрации в реестре нотариальных действий. Пользователи могут узнать об отмене доверенности через сервис проверки на портале ФНП.

«Теперь данные о нотариальной отмене МЧД автоматически транслируются в ЦПРР ФНС и также отображаются там при проверке статуса доверенности. То есть у пользователей появились дополнительные возможности проверить действительность МЧД и не допустить совершения действий по отмененным доверенностям», — сказано на сайте ФНС.

Предприниматели начали переходить на МЧД осенью 2023 года, за год работы нотариусы удостоверили свыше 13,2 тыс. цифровых документов. С 1 сентября 2024 года применение МЧД стало обязательным.