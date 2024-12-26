С дохода от рекламы в интернете нужно платить 3%: закон подписан

Распространители рекламы будут платить в бюджет 3% от доходов с онлайн-рекламы, а также они должны публиковать не меньше 5% социальной рекламы.

Владимир Путин подписал закон от 26.12.2024 № 479-ФЗ, по которому с 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете будут каждый квартал отчислять в бюджет 3% от дохода.

С 1 марта 2025 года начнут действовать новые требования к социальной онлайн-рекламе. Она должна составлять не меньше 5% годового объема рекламного контента в сети. На распространение такой рекламы обязательно нужно заключать возмездные или безвозмездные договоры.

В рекламе банковских продуктов появятся предупреждения о рисках, а также пометка «Изучите все условия кредита (займа)» со ссылкой на информационный ресурс компании.

Договоры, которые распространители рекламы заключили до 1 марта 2025 года, нужно привести в соответствие с новыми нормами до 1 сентября 2025 года.