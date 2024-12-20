К рекламе кредитов предъявят новые требования

Банки и МФО должны ставить предупреждения о рисках в рекламе потребительских кредитов и займов.

Совет Федерации одобрил закон о маркировке рекламы потребительских кредитов предупреждающей фразой «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».

Если в рекламе будет хотя бы одно условие, которое влияет на полную стоимость кредита, то нужно поставить маркировку «Изучите все условия кредита (займа)» и указать ссылку на эти материалы банка или МФО.

«Принятие законопроекта направлено на сокращение импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий заключения договора кредитования и доступности финансовой нагрузки для заемщика и его семьи», — сказано в пояснительной записке.

Предупреждения должны длиться не менее трех секунд в рекламе на радио и телевидении, занимать не меньше 5% площади экрана или другого рекламного пространства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Рекламный контент, который был создан до этой даты, нужно привести в соответствие требования до 1 сентября 2025 года.