Построил? Зарегистрируй! Уточнен порядок использования земельных участков, земельного контроля и кадастрового учета

Глава государства подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ с изменениями в законодательные акты в части регулирования отдельных вопросов земельного законодательства.

Данный закон уточняет порядок использования земельных участков, порядок муниципального земельного контроля, государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на здания и сооружения, строительство или реконструкция которых завершены.

Он вводит обязанность собственников зданий, сооружений (помещений и/или машино-мест в них) приобрести в собственность или аренду находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки, на которых находятся такие здания, сооружения.

Установлены требования, при выполнении которых строительство, реконструкция здания или сооружения считаются завершенными.

Предусмотрено, что после завершения строительства здания или сооружения лицо, построившее их, обязано в установленные сроки совершить действия, необходимые для их кадастрового учета и госрегистрации прав на них (на помещения, машино-места в них). Но кроме случаев, если по закону в отношении таких зданий, сооружений не проводится кадастровый учет и госрегистрация прав.

Также уточнены отдельные вопросы, касающиеся порядка муниципального земельного контроля, кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты недвижимости, требования к кадастровым инженерам.

Закон в целом вступит в силу с 1 марта 2025 года.