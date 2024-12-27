Внесены важные изменения в закон 44-ФЗ о закупках

Этот закон:
Упрощает подачу документов в составе заявки на участие в закупке.
В частности, разрешено не включать в такую заявку документы о соответствии участника закупки установленным законодательством РФ требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги. При условии, что эти сведения есть в открытых и общедоступных госреестрах в Интернете и участник закупки представил декларацию о соответствии таким требованиям.
Уточнено, что антидемпинговые меры в ходе конкурса или аукциона (увеличение обеспечения исполнения контракта при снижении участником закупки цены контракта на 25% и более) применяются, если требование об обеспечении исполнения контракта установлено заказчиком.
Теперь в извещении о закупке не устанавливают этапы исполнения контракта, если количество поставляемых товаров (объем работ, услуг) невозможно определить.
Если контракт не включен в реестр контрактов, заключенных заказчиками, либо информация о контракте с гостайной (кроме малых закупок до 600 тыс. рублей) не включена в отдельный реестр контрактов, такой контракт не подлежит оплате.
При малых закупках на сумму до 600 тыс. рублей и закупок лекарств для назначения пациенту по решению врачебной комиссии может быть заключено несколько контрактов в отношении однородных или идентичных товаров (работ, услуг).
Конкретизирован порядок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика несостоявшимся.
Прописаны особенности проведения регионом для обеспечения нужд двух и более заказчиков одного региона и/или заказчиков муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта РФ, совместного электронного конкурса для заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами.
Эти выкладки приводит сайт Президента.
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