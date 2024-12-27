Внесены важные изменения в закон 44-ФЗ о закупках

Этот закон:

Упрощает подачу документов в составе заявки на участие в закупке.

В частности, разрешено не включать в такую заявку документы о соответствии участника закупки установленным законодательством РФ требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги. При условии, что эти сведения есть в открытых и общедоступных госреестрах в Интернете и участник закупки представил декларацию о соответствии таким требованиям.

Уточнено, что антидемпинговые меры в ходе конкурса или аукциона (увеличение обеспечения исполнения контракта при снижении участником закупки цены контракта на 25% и более) применяются, если требование об обеспечении исполнения контракта установлено заказчиком. Теперь в извещении о закупке не устанавливают этапы исполнения контракта, если количество поставляемых товаров (объем работ, услуг) невозможно определить.

Если контракт не включен в реестр контрактов, заключенных заказчиками, либо информация о контракте с гостайной (кроме малых закупок до 600 тыс. рублей) не включена в отдельный реестр контрактов, такой контракт не подлежит оплате.

При малых закупках на сумму до 600 тыс. рублей и закупок лекарств для назначения пациенту по решению врачебной комиссии может быть заключено несколько контрактов в отношении однородных или идентичных товаров (работ, услуг).

Конкретизирован порядок заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика несостоявшимся.