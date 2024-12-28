При расчете больничного нельзя сделать замену лет, если сотрудница досрочно вышла из отпуска по уходу

Замена лет при расчете среднего заработка для оплаты больничных происходит, если в двух предыдущих годах сотрудница была в декрете или отпуске по уходу.

Когда женщина выходит на работу с сохранением права на пособие (пусть даже и на неполную ставку) – это уже не отпуск по уходу.

Соответственно год, который попадает на этот период, не подлежит замене.

Такое разъяснение дает СФР в письме от 20.12.2024 № 14-20/64386.

Таким образом, чем дольше женщина работает на неполную ставку, тем меньше становится ее средний заработок для оплаты больничных.

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