При расчете больничного нельзя сделать замену лет, если сотрудница досрочно вышла из отпуска по уходу

Когда женщина выходит на работу с сохранением права на пособие (пусть даже и на неполную ставку) – это уже не отпуск по уходу.
Соответственно год, который попадает на этот период, не подлежит замене.
Такое разъяснение дает СФР в письме от 20.12.2024 № 14-20/64386.
Таким образом, чем дольше женщина работает на неполную ставку, тем меньше становится ее средний заработок для оплаты больничных.
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