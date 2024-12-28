49 тысяч страниц блогеров прошли регистрацию в Роскомнадзоре

Роскомнадзор зарегистрировал свыше 49 тыс. страниц с аудиторией больше 10 тыс. человек. Владельцы каналов подали 135 тыс. заявлений о регистрации, из которых отклонили 30 тыс.
«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 135 тыс. заявлений о включении персональных страниц в Перечень», — сказали в пресс-службе ведомства.
Недавно мы писали, что РКН может отказать в регистрации, если владельцы каналов указали ошибочные данные или не разместили специальный код в описании своих страниц, по которому можно идентифицировать заявителя.
С 1 января 2025 года рекламодатели не смогут сотрудничать с блогерами, которые не войдут в список РКН, а также из таких каналов будет нельзя репостить сообщения.
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