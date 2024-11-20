14 тысяч блогерских страниц прошли регистрацию в Роскомнадзоре

Чтобы рекламодатели могли сотрудничать с блогерам в 2025 году, страницы в социальных сетях и каналы в мессенджерах нужно зарегистрировать.

Роскомнадзор получил почти 29 тыс. заявлений о регистрации каналов и страниц в социальных сетях с аудиторией больше 10 тыс. пользователей. В список попало 14 тыс. блогов.

Ведомство рассматривает заявки в течение 10 дней. Блогерам могут отказать в регистрации, если владельцы каналов указали ошибочные данные или не разместили специальный код в описании своих страниц, по которому можно идентифицировать заявителя.

«Владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги почти 29 тыс. заявлений о регистрации (по состоянию на конец 19 ноября). Из них более 14 тыс. страниц уже включены в перечень Роскомнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

Также проверяют количество пользователей и отсутствие нарушений в области информации.

Недавно мы писали, что блогеры с аудиторией больше 10 тыс. в запрещенных соцсетях могут не проходить идентификацию.