За незаконную регистрацию ИП оштрафуют по УК на 300 тысяч рублей

Подставных предпринимателей будут штрафовать до 300 тысяч рублей или лишать свободы на три года.

Кабмин внес в Госдуму законопроект с ужесточением наказания за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей.

В период с 2019 по 2023 год каждый год регистрировались больше 1 млн субъектов предпринимательской деятельности, из них на ИП пришлось 78,3%, а на компании — 21,7%.

На ИП не распространяются ограничения по распоряжению деньгами, поэтому их реквизиты часто используют для отмывания средств, уклонения от уплаты налогов и в незаконной банковской деятельности.

При этом по уголовным делам к ответственности привлекают только подставных лиц, а не самих организаторов схемы. Такие ИП не заинтересованы раскрывать своих подельников, поскольку наказание переквалифицируют в «совершение деяния группой лиц по предварительному сговору», что ужесточит наказание.

«Действия, направленные на незаконное получение статуса индивидуального предпринимателя, обладают сопоставимой общественной опасностью с незаконным образованием юридических лиц», — сказано в пояснительной записке.

Правительство предлагает за незаконную регистрацию физлиц в качестве ИП штрафовать до 300 тыс. рублей или отправлять нарушителей на обязательные работы на срок до трех лет. Либо лишение свободы на тот же срок.

От уголовной ответственности освободят тех, кто впервые совершил это преступление и способствовал расследованию дела.