Производителям электронных компонентов снизили налоговую нагрузку

Компании, которые выпускают оборудование для электронной компонентной базы, будут платить налог на прибыль по ставке 8%.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 21 декабря 2024 года №1848, которое позволит производителям оборудования для создания электронной компонентной базы применять пониженную ставку налога на прибыль в размере 8%.

Новые условия будут действовать с 1 января 2025 года. Сейчас производители оборудования платят налог по ставке 20%.

«Такая налоговая льгота будет действовать в течение следующих трех лет, чтобы и дальше условия работы в этой сфере оставались максимально привлекательными – обеспечивали возврат вложенных средств, помогали расширять производство и, что важно, позволяли выплачивать достойную заработную плату», — сказал Михаил Мишустин.

Льгота распространится на компании, которые производят в том числе металлорежущие станки с программным управлением, устройства для полупроводниковых слитков или пластин, аппаратуру и оснастку для изготовления печатных форм, которые нужны при массовом производстве микросхем.