Приказ ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@ зарегистрирован Минюстом и вступает в силу с 20 января 2025 года.

Этим документом утверждены новые формы уведомлений об освобождении от НДС и налога на прибыль организаций, а также электронные форматы их отправки.

Так, новые формы уведомлений об освобождении от НДС (КНД 1150104 и 1150105) приобрели электронный вид. Теперь налогоплательщик подает единую форму уведомления КНД 1150104 для начала, продления срока и отказа от использования права на освобождение от НДС. Форма включает сведения о ежемесячной сумме выручки от реализации товаров за 12 месяцев, предшествующих месяцу продления или отказа от освобождения от НДС.

Теперь участники проектов по исследовательской и научно-технологической деятельности представляют единую для НДС и налога на прибыль форму уведомления КНД 1150017 – нужно только проставить в ней признак налога. Это уведомление также представляют при начале, продлении и отказе от использования права на освобождение.

Раньше по НК эти документы плательщик представлял в налоговые органы на бумаге, уточняет ФНС. Теперь он может их направить еще и в электронном виде через оператора ЭДО или через личный кабинет. Также ранее их утверждал Минфин, а теперь — ФНС.

ФНС также обратила внимание, что с 01.01.2025 налогоплательщики могут направлять указанные уведомления как по действующим, так и по новым формам.

Однако первые утрачивают силу с 20 января 2025 года.