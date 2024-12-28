Иноагенты будут получать выплаты только на рублевые спецсчета

С 1 марта 2025 года все выплаты иноагентам будут поступать только на специальный счет, открытый в уполномоченных банках.

Владимир Путин подписал закон от 28.12.2024 № 520-ФЗ о специальных счетах для выплат иностранным агентам.

На такие счета будет поступать доход от продажи или сдачи в аренду недвижимости, транспорта, а также вознаграждения за результаты интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и дивиденды.

Владельцы спецсчетов не смогут распоряжаться деньгами до тех пор, пока с них не снимут статус иноагента. Однако по решению суда со счета могут взыскать штрафы и другие обязательные платежи.

Завести счет может сам иноагент в уполномоченном банке или тот, кто перечисляет ему деньги по договору.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.