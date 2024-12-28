ЦБ рекомендует банкам не использовать маркетинговые уловки

Чтобы клиенты реже отказывались от финансовых продуктов и услуг, Центробанк рекомендует всем участникам рынка не пользоваться уловками маркетологов.

Всем финансовым организациям следует исключить использование маркетинговых приемов при продаже продуктов в дистанционных каналах.

Центробанк рекомендует всем участникам рынка при продаже финансовых продуктов и услуг в интернете отказаться от автоматического проставления «галочек» за потребителя, а также не замалчивать дополнительные условия.

«Методические рекомендации Банка России по продаже финансовых продуктов и дополнительных услуг в дистанционных каналах представляют собой мягкую форму регулирования отношений финансовых организаций с потребителями», — сказано на сайте регулятора.

Рекомендации ЦБ следует применять не позднее четвертого квартала 2025 года.