Получить меры поддержки бизнес теперь может через сервис «Жизненная ситуация»

Сервис позволяет в среднем почти в два раза сократить сроки получения мер поддержки – с 22 до 12 дней.
Особенность сервисов «жизненные ситуации» – это услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах. Они оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале Госуслуг.
«Новый сервис “жизненная ситуация” для получения мер поддержки бизнеса позволяет получить все меры поддержки любого вида бизнеса и обратиться за ними без заполнения лишних документов и визитов в ведомства. А время, которое предприниматели сэкономят на оформлении бумаг, можно посвятить как развитию бизнеса, так и обучению, подобрать которое тоже можно при помощи сервиса», – заявил замглавы кабмина Дмитрий Григоренко.
Сервис помогает оформить:
финансовые меры поддержки — субсидии, гранты, льготные кредиты;
социальные заказы на оказание государственных и муниципальных услуг;
нефинансовые меры поддержки — обучение и консультации.
При помощи сервиса можно также:
проактивно получать рекомендации актуальных мер поддержки бизнеса по параметрам, указанным в личном кабинете предпринимателя, организации;
оформить подписку на уведомления о появлении новых мер поддержки для развития по интересующим видам деятельности;
вести поиск и сравнение мер поддержки для развития бизнеса;
перейти к площадке, на которой можно подать документы на получение мер поддержки (например, портал Минфина или цифровая платформа МСП.РФ);
воспользоваться сервисами по досудебному обжалованию в случае несогласия с решением контрольных органов;
воспользоваться сервисом от ФНС по созданию бизнеса;
получить информацию о возможностях использования всех сервисов, которые предоставляют в центрах поддержки «Мой бизнес» и на цифровой платформе МСП.РФ.
Сервисами «жизненные ситуации» воспользовались уже более 1,5 млн человек.
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