Ведение бизнеса

Получить меры поддержки бизнес теперь может через сервис «Жизненная ситуация»

На портале Госуслуг запущен сервис «жизненная ситуация», который помогает получить меры поддержки для развития бизнеса.

Сервис позволяет в среднем почти в два раза сократить сроки получения мер поддержки – с 22 до 12 дней.

Особенность сервисов «жизненные ситуации» – это услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах. Они оказываются комплексно и находятся в одном месте, на портале Госуслуг.

«Новый сервис “жизненная ситуация” для получения мер поддержки бизнеса позволяет получить все меры поддержки любого вида бизнеса и обратиться за ними без заполнения лишних документов и визитов в ведомства. А время, которое предприниматели сэкономят на оформлении бумаг, можно посвятить как развитию бизнеса, так и обучению, подобрать которое тоже можно при помощи сервиса», – заявил замглавы кабмина Дмитрий Григоренко.

Сервис помогает оформить:

  • финансовые меры поддержки — субсидии, гранты, льготные кредиты;

  • социальные заказы на оказание государственных и муниципальных услуг;

  • нефинансовые меры поддержки — обучение и консультации.

При помощи сервиса можно также:

  • проактивно получать рекомендации актуальных мер поддержки бизнеса по параметрам, указанным в личном кабинете предпринимателя, организации;

  • оформить подписку на уведомления о появлении новых мер поддержки для развития по интересующим видам деятельности;

  • вести поиск и сравнение мер поддержки для развития бизнеса;

  • перейти к площадке, на которой можно подать документы на получение мер поддержки (например, портал Минфина или цифровая платформа МСП.РФ);

  • воспользоваться сервисами по досудебному обжалованию в случае несогласия с решением контрольных органов;

  • воспользоваться сервисом от ФНС по созданию бизнеса;

  • получить информацию о возможностях использования всех сервисов, которые предоставляют в центрах поддержки «Мой бизнес» и на цифровой платформе МСП.РФ.

Сервисами «жизненные ситуации» воспользовались уже более 1,5 млн человек.

Ольга Ульянова
НДФЛ

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