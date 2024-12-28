В ведомстве отметили, что услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться, но для этого потребуется лицензия на оказание услуг телефонной связи.

Минцифры прокомментировало решение правительства о запрете звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны у себя в телеграм-канале. В ведомстве отметили, что услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться, но для этого потребуется лицензия на оказание услуг телефонной связи.

У большинства операторов она уже есть. Для остальных предусмотрен переходный период, чтобы адаптироваться к новым правилам.

IP-телефония продолжает работать Услуги связи с использованием IP-телефонии не запрещаются и будут продолжать оказываться. Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию. Переходный период Все необходимые для граждан услуги связи будут оказываться. У операторов будет достаточно времени адаптироваться к новым правилам. Постановление вступает в силу только 1 сентября 2025 года, изменения можно вносить без уплаты госпошлины и с рассмотрением заявления всего за 5 рабочих дней.