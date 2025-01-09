Плата за услуги маркетплейса не вычитается из дохода селлера на УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336.

Если селлер применяет УСН с объектом «доходы», то он не учитывает расходы на услуги маркетплейсу. Из доходов они не вычитаются, а расходы для расчета налога при таком объекте вообще не учитываются.

Что касается даты учета доходов при торговле через маркетплейсы, то Минфин пишет об этом так: дата получения дохода = дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.