Плата за услуги маркетплейса не вычитается из дохода селлера на УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336.
Если селлер применяет УСН с объектом «доходы», то он не учитывает расходы на услуги маркетплейсу. Из доходов они не вычитаются, а расходы для расчета налога при таком объекте вообще не учитываются.
Что касается даты учета доходов при торговле через маркетплейсы, то Минфин пишет об этом так: дата получения дохода = дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.
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