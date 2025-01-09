Выплата дивидендов имуществом облагается НДС и налогом на прибыль

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.12.2024 № 03-07-11/121626.
При выплате дивидендов имуществом право собственности на это имущество, ранее принадлежавшее организации, переходит к ее участникам. Поэтому такая передача имущества является объектом налогообложения по налогу на прибыль и НДС.
При этом доход можно уменьшить на расходы в виде стоимости переданного имущества.
Ранее Минфин пояснял, что при передаче недвижимости в счет дивидендов восстанавливать НДС не надо, но надо заплатить НДС с такой передачи (письмо от 19.03.2024 № 03-07-11/24816).
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