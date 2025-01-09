Как автоматизировать управленческий учет: расскажем сегодня на бесплатном вебинаре!

Автоматизируйте управленческий учет и финансы с помощью программы 1С: УНФ и контролируйте ключевые показатели бизнеса.

Чем больше компания, тем сложнее вести управленческий учет не в программе. Помимо этого, руководитель хочет наглядно видеть отчеты по продажам, бюджет и доходы и расходы, а сделать это можно быстро только с помощью автоматизации. Узнайте больше на бесплатном вебинаре «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ». Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Управленческий учет для бизнеса: варианты ведения.

2. Финансовое планирование в 1С:УНФ:

платежный календарь;

бюджетирование.

3. Оперативные отчеты бизнеса в 1С:УНФ:

деньги, взаиморасчеты;

CRM и продажи.

4. Отчеты для финансового директора и собственника:

ABC/XYZ – анализ продаж;

анализ доходов и расходов в 1С:УНФ;

управленческий баланс в 1С: УНФ.

5. Интеграция финансового и управленческого учета в 1С: УНФ.

Спикер — Алик Галин, эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С: УНФ. Участник проекта по внедрению 1С: УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!