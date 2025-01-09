Как автоматизировать управленческий учет: расскажем сегодня на бесплатном вебинаре!

Чем больше компания, тем сложнее вести управленческий учет не в программе. Помимо этого, руководитель хочет наглядно видеть отчеты по продажам, бюджет и доходы и расходы, а сделать это можно быстро только с помощью автоматизации. Узнайте больше на бесплатном вебинаре «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ». Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Управленческий учет для бизнеса: варианты ведения.
2. Финансовое планирование в 1С:УНФ:
платежный календарь;
бюджетирование.
3. Оперативные отчеты бизнеса в 1С:УНФ:
деньги, взаиморасчеты;
CRM и продажи.
4. Отчеты для финансового директора и собственника:
ABC/XYZ – анализ продаж;
анализ доходов и расходов в 1С:УНФ;
управленческий баланс в 1С: УНФ.
5. Интеграция финансового и управленческого учета в 1С: УНФ.
Спикер — Алик Галин, эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С: УНФ. Участник проекта по внедрению 1С: УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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