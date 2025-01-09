Вебинары для бухгалтеров

Как автоматизировать управленческий учет: расскажем сегодня на бесплатном вебинаре!

Автоматизируйте управленческий учет и финансы с помощью программы 1С: УНФ и контролируйте ключевые показатели бизнеса.

Чем больше компания, тем сложнее вести управленческий учет не в программе. Помимо этого, руководитель хочет наглядно видеть отчеты по продажам, бюджет и доходы и расходы, а сделать это можно быстро только с помощью автоматизации. Узнайте больше на бесплатном вебинаре «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ». Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1.   Управленческий учет для бизнеса: варианты ведения.

2.   Финансовое планирование в 1С:УНФ:

  • платежный календарь;

  • бюджетирование.

3.   Оперативные отчеты бизнеса в 1С:УНФ:

  • деньги, взаиморасчеты;

  • CRM и продажи.

4.   Отчеты для финансового директора и собственника:

  • ABC/XYZ – анализ продаж;

  • анализ доходов и расходов в 1С:УНФ;

  • управленческий баланс в 1С: УНФ.

5.   Интеграция финансового и управленческого учета в 1С: УНФ.

Спикер — Алик Галин, эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С: УНФ. Участник проекта по внедрению 1С: УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

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