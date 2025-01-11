Для жены срок владения жильем, оформленным на мужа, для НДФЛ считают от даты его покупки

Неважно на имя кого из супругов оформлен жилой дом, приобретенный в браке. При продаже для НДФЛ срок владения считают от даты госрегистрации права собственности при его покупке.

Разъяснение дает Минфин в письме от 05.08.2024 № 03-04-05/73050.

Имущество супругов является общим, если брачным договором не установлено иное.

Если дом купили в браке и оформили его на имя мужа, то жена – такая же собственница. В случае смерти мужа 1/2 этого дома уже принадлежит ей.

Если муж умер или при жизни переоформил право собственности на жену, то в случае продажи этого дома для жены срок владения будет идти от даты покупки.

Через 5 лет от этой даты жена может продать дом без НДФЛ. А если это единственное жилье, то через 3 года.

Пример 09.01.2021 семья купила дом. По данным ЕГРН собственник – муж. Другого жилья у семьи нет.

01.08.2024 дом переоформили и собственником стала жена.

20.12.2024 дом продали и купили квартиру. НДФЛ не будет, потому что у жены срок владения идет с 09.01.2021 (а не 01.08.2024) и минимальный срок владения для единственного жилья составляет 3 года.

Аналогичное разъяснение о передаче квартиры по брачному договору Минфин давал в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/100942.