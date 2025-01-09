Клиентам Росбанка заблокировали деньги после слияния с Т-Банком

Технический сбой при переходе клиентов из одного банка в другой мог произойти из-за IT-платформ разных поколений. Т-Банк пока что не принял решения о компенсации клиентам финансовых потерь.

С 1 января 2025 года Росбанк вошел в состав Т-Банка. Клиенты, которые переходят из одной организации в другую, жалуются на технические сбои, некорректное отображение средств на счетах, а также на блокировки.

Вкладчикам из-за неполадок пришлось закрыть депозиты раньше срока и потерять процентный доход. Клиенты ошибочно получали штрафы по кредитам и долги на счетах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на комментарии пользователей сайта Т-Банка и Банки.ру.

В Т-Банке объяснили, что проблемы с миграцией данных клиентов могут быть из-за того, что информация хранилась в Росбанке на IT-платформах разных поколений. Некорректные счета могли отображаться только у 0,1% клиентов, но это скорректировали в ручном режиме. Представители банка не ответили, получат ли клиенты компенсацию финансовых потерь.