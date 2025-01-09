Свыше 3 млн клиентов перешли из Росбанка в Т-Банк

Специалисты банков смогли за 44 минуты перенести сведения о 3 млн клиентов из одной компании в другую.

Т-Банк провел интеграцию Росбанка в качестве филиала, за 44 минуты специалисты перенесли продукты более 3 млн клиентов из одной организации в другую. Компании не понесли никаких дополнительных расходов, связанных с миграцией клиентов.

«Команды обоих банков тщательно готовили все процессы перевода продуктов и провели их в удобное для клиентов время. За 44 минуты мы перенесли продукты более 3 млн клиентов», — сказано в сообщении Т-Банка.

Недавно мы писали, что из-за перехода в другой банк клиенты столкнулись с техническими ошибками, блокировками, а также потеряли процентный доход по вкладам. Представители банка скорректировали информацию о счетах вручную, поскольку проблема возникла менее чем у 0,1% пользователей.