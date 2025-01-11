МВД предупредило о новой схеме мошенников «вызов присяжным заседателем»

Мошенники через мессенджеры или электронную почту приглашают граждан для участия в коллегии присяжных заседателей.

За неявку угрожают административной и уголовной ответственностью. Чтобы отказаться от этой обязанности, предлагают пройти по ссылке в вызове — для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных.

Ссылка ведет на фишинговые ресурсы, посредством которых злоумышленники получат персональные данные или доступ к банковским приложениям.

По закону кандидаты в присяжные заседатели определяются путем случайной выборки с использованием государственной автоматизированной системы РФ «Выборы».

После получения официального почтового уведомления гражданину предоставляется право исключить себя из списков путем направления письменного уведомления. Ответственность за отказ не предусмотрена.

Об этом сообщает телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России» со ссылкой на РИА Новости.